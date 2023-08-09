Казахстанский теннисист проиграл на турнире в Германии

МЕРБУШ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел первый матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Мербуше (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Теннисист из Казахстана провел встречу с чешским спортсменом Мартином Крумичем и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 7:5, 6:4. Матч продлился три часа и 17 минут. Игра состоялась на стадии 1/16 финала.

Евсеев исполнил три подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Денис Евсеев располагается на 309-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Чехии занимает 768-ю позицию.