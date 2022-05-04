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Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Праге
4 Мая 2022 21:18

Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Праге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин провел стартовый матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в чешской Праге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре со спортсменом из Индии Вишну Вардханом Ломакин уступил румынско-австралийскому дуэту Мариуш Копил — Макс Перселл. Матч, который продлился один час и пять минут, завершился в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

По ходу игры казахстанец и индиец не исполнили ни одной подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Также Ломакин и Вардхан выиграли восемь очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала чешского турнира на грунте.



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