26 Июля 2022 23:19

Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко дебютировал в одиночном разряде турнира в испанской Сеговии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В матче первого круга турнира казахстанец, который занимает 179 строчку мирового рейтинга, сыграл против бельгийского теннисиста Микаэля Гиртца (253 позиция мирового рейтинга) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6 во встрече, которая продлилась один час и 43 минуты.

По ходу матча Дмитрий Попко совершил шесть двойных ошибок и исполнил две подачи навылет. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала хардового турнира.

Ранее Дмитрий Попко в паре с турком Алтугом Челикбилеком завоевал трофей в финале «Челленджера» в Малаге (Испания).

Фото: sports.kz