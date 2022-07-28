28 Июля 2022 04:29

Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев дебютировал на турнире парного разряда в Умаге (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В паре с аргентинским партнером Максимо Гонсалесом Андрей Голубев сыграл против боснийско-португальского дуэта Томислав Бркич — Франсишку Кабраль и потерпел поражение. Матч, который продлился один час и 42 минуты, завершился в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7.

По ходу встречи казахстанец и аргентинец исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Голубев и Гонсалес выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что Андрей Голубев пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Галле, обыграв пару Себастьяна Корда (США)/ Хуберта Гуркача (Польша).





Фото: sports.kz