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Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
3 Мая 2022 04:47
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом проиграл матч 1/16 финала турнира в Мадриде в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

А. Голубев и С. Гонсалес встретились с дуэтом Симоне Болелли (Италия) / Иван Додиг (Хорватия) и уступили им в трех сетах — 3:6, 6:1, 8:10.

Ранее также в парном разряде из борьбы выбыл казахстанец Александр Бублик, игравший в паре с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. В 1/16 финала они потерпели поражение от голландского теннисиста Уэса Колхофа и британца Нила Скупски — 5:7, 2:6.

Победители парного турнира ATP в Мадриде заработают по 319 570 евро.
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