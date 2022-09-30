Казахстанский теннисист пробился в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-я ракетка мира) сыграл во втором круге одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в аргентинском Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором матче турнира казахстанец встретился с бразильским теннисистом Уилсоном Лайте (482-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:3, во встрече, которая продлилась один час и 23 минуты.

По ходу матча казахстанский теннисист совершил одну двойную ошибку и исполнил пять подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала хардового турнира в Аргентине.





Фото: sports.kz