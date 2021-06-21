Казахстанский теннисист пробился в основную сетку ATP 250 в Истбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, победив в финале квалификации, сумел пробиться в основную сетку турнира серии ATP-250 в Истбурне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале квалификационного раунда казахстанцу противостоял итальянский теннисист Андреас Сеппи, которого Кукушкин и обыграл со счетом 6:2, 7:5. За все время игры казахстанский спортсмен совершил четыре подачи на вылет и выиграл 13 из 20-и геймов, а количество его двойных ошибок составило ноль.

Напомним, что чуть ранее Кукушкин в полуфинале отбора обыграл американца Ника Чеппела, тот матч завершился со счетом 6:2, 6:3.