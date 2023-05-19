Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в США

ПЕНСАКОЛА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (419-я ракетка мира) сыграл матч первого круга на грунтовом турнире ITF одиночного разряда в американском городе Пенсакола (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Джона Брасуэлл и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Игра продлилась один час и 28 минут.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала американского турнира. В следующей встрече, в четвертьфинале, 26-летний казахстанский спортсмен проведет мачт с британским теннисистом Блу Бейкером (697-я ракетка мира).