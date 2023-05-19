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Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Мая 2023, 20:00
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в США Фото: sports.kz

ПЕНСАКОЛА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (419-я ракетка мира) сыграл матч первого круга на грунтовом турнире ITF одиночного разряда в американском городе Пенсакола (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Джона Брасуэлл и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Игра продлилась один час и 28 минут.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала американского турнира. В следующей встрече, в четвертьфинале, 26-летний казахстанский спортсмен проведет мачт с британским теннисистом Блу Бейкером (697-я ракетка мира).


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