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    16:39, 20 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист побил личный рекорд в рейтинге АТР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев займет наивысшую позицию в парном рейтинге АТР в своей карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Со следующей недели Голубев поднимется на 25-ю строчку в табеле о рангах, что будет для него рекордным показателем.

    Это стало возможным после успешного выступления казахстанца в тандеме с немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире категории ATP 1000 в американском Индиан-Уэллсе, где они сумели добраться до полуфинала.

    В матче за выход в финал Голубев и Зверев проиграли в двух сетах американцам Джону Изнеру и Джеку Соку — 3:6, 2:6.


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