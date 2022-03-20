Казахстанский теннисист побил личный рекорд в рейтинге АТР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев займет наивысшую позицию в парном рейтинге АТР в своей карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Со следующей недели Голубев поднимется на 25-ю строчку в табеле о рангах, что будет для него рекордным показателем.

Это стало возможным после успешного выступления казахстанца в тандеме с немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире категории ATP 1000 в американском Индиан-Уэллсе, где они сумели добраться до полуфинала.

В матче за выход в финал Голубев и Зверев проиграли в двух сетах американцам Джону Изнеру и Джеку Соку — 3:6, 2:6.