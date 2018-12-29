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Казахстанский теннисист победил в турнире ITF Futures в Гонконге

29 Декабря 2018 12:48 52
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Казахстанский теннисист победил в турнире ITF Futures в Гонконге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев стал победителем международного турнира серии ITF Futures в Гонконге с общим призовым фондом 25 тысяч долларов, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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В финале турнира Денис Евсеев в упорной борьбе победил китайца Ксина Гао со счетом 6:4,1:6,6:4. Сам матч длился два часа и две минуты.
Ранее казахстанец переиграл теннисиста из Таиланла Вишая Тронгчаронкула со счетом 4:6,7:6(2),6:4. Во втором круге турнира Евсеев отправил домой японца Жампея Ямасаки со счетом 6:3,7:5. А в стартовом матче турнира Денис одолел теннисиста из Гонконга Чагу Ламу со счетом 6:1,2:6,6:3.

Для казахстанца это шестой титул серии ITF Futures в карьере в одиночном разряде.

ITF Futures - цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней - ATP Challenger, а затем в турнирах ATP-тура.

Денис Евсеев -победитель 6 турниров ITF Futures в одиночном разряде и 6-ти в парном разряде; серебряный призер Азиатских игр 2018 в парном разряде.

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Ключевые слова: Спорт,
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