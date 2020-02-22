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Казахстанский теннисист победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP

22 Февраля 2020 01:00
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Казахстанский теннисист победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (55-е место в рейтинге) сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе (Франция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В 1/4 финала он обыграл в трех сетах канадца Дениса Шаповалова (15-й) — 7:5, 4:6, 6:3. В полуфинале Бублик встретится с греком Стефаносом Циципасом (6-й), который не оставил шансов еще одному канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу (98-й) — 7:5, 6:3.

Отметим, что призовой фонд турнира в Марселе составляет 769 670 евро. Действующим победителем турнира является как раз Стефанос Циципас, который в финале-2019 обыграл казахстанца Михаила Кукушкина (69-й).

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Ключевые слова: Спорт,
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