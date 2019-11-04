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Казахстанский теннисист отыграл 23 позиции в рейтинге ATP
4 Ноября 2019 13:15
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ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанка Данилина уступила в финале международного турнира серии ITF Теннисистка Данилина вышла в финал международного турнира ITF Международный турнир по настольному теннису «Золотая осень» пройдет в Алматы
На первое место поднялся испанец Рафаэль Надаль, сместивший на вторую строчку серба Новака Джоковича. Замыкает тройку лидеров представитель Швейцарии Роджер Федерер.
Казахстанские теннисисты Александр Бублик (48-й) и Михаил Кукушкин (67-й) сохранили прежние позиции. Дмитрий Попко стал выше на 23 строки и теперь занимает 189-е место (карьерный рекорд Дмитрия — 178-я позиция).
В рейтинге «парников» Кукушкин сместился вниз на две строчки — 142-й, Андрей Голубев остался 185-м.
Ключевые слова: Спорт,
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