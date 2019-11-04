Казахстанский теннисист отыграл 23 позиции в рейтинге ATP

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место поднялся испанец Рафаэль Надаль, сместивший на вторую строчку серба Новака Джоковича. Замыкает тройку лидеров представитель Швейцарии Роджер Федерер.

Казахстанские теннисисты Александр Бублик (48-й) и Михаил Кукушкин (67-й) сохранили прежние позиции. Дмитрий Попко стал выше на 23 строки и теперь занимает 189-е место (карьерный рекорд Дмитрия — 178-я позиция).

В рейтинге «парников» Кукушкин сместился вниз на две строчки — 142-й, Андрей Голубев остался 185-м.