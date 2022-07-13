13 Июля 2022 22:00

Казахстанский теннисист Недовесов вышел в полуфинал турнира в Бастаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл во втором круге грунтового турнира в шведском Бастаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с сербским спортсменом Николой Качичем одержал победу над российско-швейцарским дуэтом Павел Котов — Марк-Андреа Хуслер со счетом 4:6, 6:2, 10:3. Встреча продлилась один час и 12 минут.

За время матча пара теннисиста из Казахстана исполнила четыре подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и выиграла 10 очков и четыре гейма подряд.

Данная встреча прошла на стадии четвертьфинала шведского турнира.













Фото: www.sports.kz