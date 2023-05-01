Казахстанский теннисист Недовесов проиграл на старте турнира в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл полуфинальный матч квалификации на турнире одиночного разряда в Кальяри (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу против австрийского теннисиста Александра Эрлера и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:3, 5:7. Игра продлилась два часа и три минуты.

За время игры казахстанский теннисист исполнил три подачи навылет, совершил семь двойных ошибок и выиграл пять очков и три гейма подряд.

Таким образом, Недовесов, который занимает 1020-ю строчку в мировом рейтинге АТР, не смог выйти в финал квалификации итальянского турнира на грунте.