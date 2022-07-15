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Казахстанский теннисист Недовесов не сумел выйти в финал турнира в Бастаде
15 Июля 2022 22:32

Казахстанский теннисист Недовесов не сумел выйти в финал турнира в Бастаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов провел матч третьего круга грунтового турнира в шведском городе Бастаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с сербским теннисистом Николой Качичем потерпел поражение от итальянского дуэта Симоне Болелли — Фабио Фоньини со счетом 7:5, 4:6, 7:10. Встреча продлилась один час и 36 минут.

За время матча пара Недовесова и Качича исполнила две подачи навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла семь очков и три гейма подряд. Также казахстанец и серб реализовали один брейкпойнт из семи.

Данная встреча прошла на стадии полуфинала шведского турнира.


Фото: sports.kz


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