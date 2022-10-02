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    01:00, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист не сумел выйти в финал турнира в Аргентине

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    БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (235-я ракетка мира) сыграл в полуфинале одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в столице Аргентины Буэнос-Айресе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальной встрече турнира Попко встретился с местным теннисистом Камило Уго Карабелли (118-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 1:6, во встрече, которая продлилась один час и 23 минуты.

    По ходу матча казахстанский теннисист совершил одну двойную ошибку и не исполнил ни одной подачи навылет. Кроме того, Дмитрий выиграл три очка и один гейм подряд.

    Стоит отметить, что недавно Попко выступил в составе сборной Казахстана на кубке Дэвиса в Глазго (Великобритания).


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