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    07:30, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира в Испании

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    СЕВИЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-е место в рейтинге ATP) провел свой полуфинальный матч на турнире в Севилье (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Скатов встречался с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом (79-е место) и разгромно проиграл ему в двух сетах — 2:6, 1:6. Ранее по ходу турнира Скатов одолел итальянца Рауля Бранкаччио (208-е место) — 6:4, 6:4, испанца Хавьера Барранко Косано (408-е место) — 6:2, 3:2 (снялся) и победил полуфиналиста Уимблдона поляка Ежи Яновича (971-е место) — 6:3, 6:2.

    Призовой фонд «челленджера» в Севилье составляет 97 960 евро.

    Добавим, что в этом году Тимофей Скатов также выходил в полуфинал турнира в Розето-дельи-Абруцци (Италия).


    Теги:
    Спорт Теннис
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