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    03:00, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира ATP в Марокко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев не сумел пробиться в финал парного разряда турнира ATP в марроканском Марракеше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальной стадии турнира Голубев в паре с французским теннисистом Фабрисом Мартеном в трех сетах уступил Андреа Вавассори и Яну Зелински из Италии и Польши соответственно. Матч завершился с общим счетом 7:6, 6:7, 9:11. Игра продлилась два часа и девять минут.

    По ходу встречи Голубев с Мартеном подали четыре подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Кроме того, казахстанец и француз выиграли шесть очков и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Голубев с напарником обыграли в двух сетах дуэт Беншетрит — Уахаб.

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