Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира ATP в Марокко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев не сумел пробиться в финал парного разряда турнира ATP в марроканском Марракеше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальной стадии турнира Голубев в паре с французским теннисистом Фабрисом Мартеном в трех сетах уступил Андреа Вавассори и Яну Зелински из Италии и Польши соответственно. Матч завершился с общим счетом 7:6, 6:7, 9:11. Игра продлилась два часа и девять минут.

По ходу встречи Голубев с Мартеном подали четыре подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Кроме того, казахстанец и француз выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Голубев с напарником обыграли в двух сетах дуэт Беншетрит — Уахаб.