23:17
18 Мая 2022 22:36
Казахстанский теннисист не смог пробиться в основную сетку Ролан Гаррос
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, занимающий в рейтинге АТР 191 строчку, в полуфинале квалификации уступил 203-й ракетке мира, аргентинцу Сантьяго Родригесу Таверне со счетом 5:7, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Таким образом, в этом году в основном турнире Открытого чемпионата Франции сыграют: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин, а также Александр Бублик среди мужчин. В парном разряде нашу страну представят Андрей Голубев, Анна Данилина и Александр Недовесов.
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