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    13:24, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский теннисист не смог пробиться в финал парного турнира в Антверпене

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    НУР-СУЛ ТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов не смогли выйти в финал турнира АТР категории 250 European Open в бельгийском Антверпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В полуфинальном матче против Николя Маю и Фабриса Мартена из Франции Александр и Денис уступили в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6.

    Напомним, казахстанский теннисист Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира АТР категории 250 European Open в Антверпене.

    Тем временем на турнире серии ITF в США с призовым фондом в 80 долларов стадию 1/4 финала преодолела казахстанка Зарина Дияс, сеянная на этом турнире под вторым номером. В четвертьфинале Зарина Дияс обыграла американку Викторию Дюваль за 1 час и 16 минут – 6:1, 6:4. Теперь за выход в финал поспорит в матче с 94-м номером мирового рейтинга, американкой Марией Беатрис Хаддад




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