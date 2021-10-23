Казахстанский теннисист не смог пробиться в финал парного турнира в Антверпене

НУР-СУЛ ТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов не смогли выйти в финал турнира АТР категории 250 European Open в бельгийском Антверпене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В полуфинальном матче против Николя Маю и Фабриса Мартена из Франции Александр и Денис уступили в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6.

Напомним, казахстанский теннисист Александр Недовесов и его украинский напарник Денис Молчанов вышли в 1/2 финала турнира АТР категории 250 European Open в Антверпене.

Тем временем на турнире серии ITF в США с призовым фондом в 80 долларов стадию 1/4 финала преодолела казахстанка Зарина Дияс, сеянная на этом турнире под вторым номером. В четвертьфинале Зарина Дияс обыграла американку Викторию Дюваль за 1 час и 16 минут – 6:1, 6:4. Теперь за выход в финал поспорит в матче с 94-м номером мирового рейтинга, американкой Марией Беатрис Хаддад







