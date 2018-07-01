Казахстанский теннисист Кукушкин одержал волевую победу на старте турнира в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (87-й номер рейтинга ATP) выиграл в 1/16 финала турнира в австрийском Китцбюэле, передает СИА «SPORTINFORM».

Наш соотечественник победил француза Корентена Муте (109), уступая ему после первого сета - 4:6, 6:3, 6:4.

Напомним, что для Кукушкина этот матч - первый после поединка с Рафаэлем Надалем на «Уимблдоне».