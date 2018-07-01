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Казахстанский теннисист Кукушкин одержал волевую победу на старте турнира в Австрии

30 Июля 2018 21:22 151
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Казахстанский теннисист Кукушкин одержал волевую победу на старте турнира в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (87-й номер рейтинга ATP) выиграл в 1/16 финала турнира в австрийском Китцбюэле, передает СИА «SPORTINFORM».

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Наш соотечественник победил француза Корентена Муте (109), уступая ему после первого сета - 4:6, 6:3, 6:4.

Напомним, что для Кукушкина этот матч - первый после поединка с Рафаэлем Надалем на «Уимблдоне».

 

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Ключевые слова: Спорт,
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