Казахстанский теннисист Кукушкин одержал волевую победу на старте турнира в Австрии
30 Июля 2018 21:22 151
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (87-й номер рейтинга ATP) выиграл в 1/16 финала турнира в австрийском Китцбюэле, передает СИА «SPORTINFORM».
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Наш соотечественник победил француза Корентена Муте (109), уступая ему после первого сета - 4:6, 6:3, 6:4.
Напомним, что для Кукушкина этот матч - первый после поединка с Рафаэлем Надалем на «Уимблдоне».
Ключевые слова: Спорт,
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