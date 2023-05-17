Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 01:04
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин вышел в четвертьфинал турнира в Португалии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел первый матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» парного разряда в Оэйраше и обыграл соперников в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанец в паре с хорватским спортсменом Звонимиром Бабичем сыграл с португальско-немецком дуэтом Гонсало Фалькан — Себастьян Фанзелов и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 3:6, 10:5.

Данная встреча проходила на стадии 1/8 финала португальского турнира.

25-летний казахстанский теннисист на данный момент занимает 242-ю строчку рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов профессионалов).

Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК