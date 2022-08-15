15 Августа 2022 14:27

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин выиграл 16-й титул ITF в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин с теннисистом из Беларуси Иваном Лютаревичем выиграли титул в парном разряде турнира серии ITF в Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ломакин и Лютаревич, сеянные под первым номером, в решающем матче одолели Эрика Арутюняна/ Даниила Остапенкова из Беларуси со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 10:5.

Для казахстанца этот титул стал вторым в сезоне, а всего в активе Ломакина теперь 16 побед под эгидой ITF и все добыты в парном разряде.









Фото: ktf.kz