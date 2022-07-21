21 Июля 2022 19:54

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин - в полуфинале Кубка Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Челленджере в городе Нур-Султане определились полуфиналисты парного разряда. Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с прошлогодним чемпионом «Кубка Президента» Бенджамином Люком (Зимбабве) в ¼ финала одержал победу над Денисом Евсеевым (Казахстан)/Иваном Лютаревичем (Беларусь) – 6:4, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Другие наши игроки остановились в шаге от полуфиналов. Бейбит Жукаев в паре с Яном Бондаревским (Россия) уступил россиянам Евгению Донскому/Алибеку Качмазову – 7:5, 3:6, 7:10. Дмитрий Попко в дуэте с Даниэлем Цукерманом проиграл Джи Сун Наму/Мин Кю Сонгу из Южной Кореи со счетом 6:3, 3:6, 7:10.

Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Екатериной Казионовой не смогла одолеть Екатерину Маклакову (Россия)/Александру Поспелову – 1:6, 4:6, а Гозаль Айнитдинова вместе с Анной Кубаревой (Беларусь) проиграла японкам Момоко Кобори/Моюка Учиджима – 4:6, 3:6.











