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    14:37, 27 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сенсационно выиграл турнир в Таиланде

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин (1057-е место в рейтинге ATP) стал победителем турнира серии ITF в Накхонситхаммарате (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В финале Григорий Ломакин встречался с местным спортсменом Касидитом Самреем (680-е место в рейтинге ATP) и считался явным андердогом в этом противостоянии. Однако казахстанец смог сотворить сенсацию: он победил в трех сетах — 7:6, 4:6, 6:3 — и завоевал титул.

    Григорий Ломакин начинал выступление на турнире с первого раунда квалификации и выиграл за неделю семь матчей подряд. Призовой фонд турнира в Накхонситхаммарате составлял 15 000 долларов.


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