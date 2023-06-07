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Казахстанский теннисист Голубев вышел в четвертьфинал турнира в Германии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Июня 2023, 03:52
Казахстанский теннисист Голубев вышел в четвертьфинал турнира в Германии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым успешно стартовал на турнире в Хайльбронне (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Голубев и Молчанов встретились с боснийцем Дамиром Джумхуром и россиянином Павлом Котовым и обыграли их в двух сетах — 7:6, 6:3. Таким образом, Андрей Голубев стал четвертьфиналистом «челленджера» в Хайльбронне.

В 1/4 финала Голубеву и Молчанову будет противостоять победитель противостояния Сандер Арендс (Нидерланды) / Давид Пел (Нидерланды) — Джонатан Эйссерик (Франция) / Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил на старте турнира в США.


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