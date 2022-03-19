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    13:21, 19 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Голубев не смог пробиться в финал крупного турнира в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с представителем Германии Александром Зверевым не сумел выйти в финал проходящего в американском Индиан-Уэллсе турнира категории ATP 1000, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале парного разряда Голубев и Зверев проиграли в двух сетах американцам Джону Изнеру и Джеку Соку — 3:6, 2:6. За матч продолжительностью в один час и одну минуту Голубев и Зверев сделали три подачи навылет, допустили столько же двойных ошибок и также проиграли три гейма на своей подаче.

    Напомним, на предыдущей стадии дуэт Голубева и Зверева обыграл других представителей США Тэйлора Харри Фрица и Томми Пола — 6:4, 7:6 (3).


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