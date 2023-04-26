Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в первом круге турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в американской Саванне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Евсеев провел встречу с местным спортсменом Мартином Даммом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Матч продлился один час и семь минут.

Во время игры Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Казахстанец на данный момент располагается на 281-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из США занимает 420-ю позицию

Фото: sports.kz