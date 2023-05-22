Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко  выиграл турнир в США

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2023, 08:44
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко  выиграл турнир в США Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (419-е место в рейтинге ATP) стал победителем турнира в Пенсаколе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале Попко встретился с американцем Эйденом Кимом (923-е место) и уверенно победил его в двух сетах — 6:1, 6:4.

Ранее по ходу турнира Дмитрий Попко также победил американских теннисистов Исайю Строда (1040-е место) — 6:3, 6:4 и Джона Брасвелла (1966-е место) — 6:1, 6:3, британца Блю Бейкера (697-е место) — 6:3, 1:6, 6:1 и представителя Доминиканской Республики Роберто Сида Суберви (658-е место) — 7:6, 4:6.

В этом году Попко пока выступает исключительно на грунте — он начал сезон в марте.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Регистрировать велосипеды начали в Астане
Регистрировать велосипеды начали в Астане
Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
Рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится - Руслан Желдибай
Рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится - Руслан Желдибай
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Почти 900 кв. метров кровли жилого дома горит в Караганде
Чаще воровать велосипеды стали в столице
Чаще воровать велосипеды стали в столице
Визит Президента РК в Китай, награды казахским боксерам, новшества госслужбы, поддержка сельских школ – обзор недели
Визит Президента РК в Китай, награды казахским боксерам, новшества госслужбы, поддержка сельских школ – обзор недели