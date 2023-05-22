Казахстанский теннисист Дмитрий Попко  выиграл турнир в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (419-е место в рейтинге ATP) стал победителем турнира в Пенсаколе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале Попко встретился с американцем Эйденом Кимом (923-е место) и уверенно победил его в двух сетах — 6:1, 6:4.

Ранее по ходу турнира Дмитрий Попко также победил американских теннисистов Исайю Строда (1040-е место) — 6:3, 6:4 и Джона Брасвелла (1966-е место) — 6:1, 6:3, британца Блю Бейкера (697-е место) — 6:3, 1:6, 6:1 и представителя Доминиканской Республики Роберто Сида Суберви (658-е место) — 7:6, 4:6.

В этом году Попко пока выступает исключительно на грунте — он начал сезон в марте.