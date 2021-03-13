Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с россиянином Константином Кравчуком без борьбы вышел в финал парного разряда турнира серии АТР Челленджер GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

По данным Федерации, их оппонентами должны были стать казахстанец Дмитрий Попко и россиянин Алексей Ватутин, однако, в день матча они снялись с соревнования.

В финальной игре пара Евсеев/Кравчук сразится с нидерландцами - Сэмом Вербиком и Йеспером де Йонгом. Финальный матч состоится завтра 13 марта.

На этом же турнире в одиночной сетке Дмитрий Попко в 1/4 финала уступил чеху Иржи Лехечке. Матч закончился в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. По ходу игры Попко сделал одну подачу на вылет, реализовал один брейк-пойнт из трех и трижды допустил двойную ошибку.