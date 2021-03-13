РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:38, 12 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев в дуэте с россиянином Константином Кравчуком без борьбы вышел в финал парного разряда турнира серии АТР Челленджер GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    По данным Федерации, их оппонентами должны были стать казахстанец Дмитрий Попко и россиянин Алексей Ватутин, однако, в день матча они снялись с соревнования.

    В финальной игре пара Евсеев/Кравчук сразится с нидерландцами - Сэмом Вербиком и Йеспером де Йонгом. Финальный матч состоится завтра 13 марта.

    На этом же турнире в одиночной сетке Дмитрий Попко в 1/4 финала уступил чеху Иржи Лехечке. Матч закончился в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. По ходу игры Попко сделал одну подачу на вылет, реализовал один брейк-пойнт из трех и трижды допустил двойную ошибку.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!