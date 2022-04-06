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    21:07, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Денис Евсеев выбыл с турнира «Челленджера» в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Денис Евсеев на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в португальском Оэйраше, не сумел преодолеть первый круг соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/16 финала казахстанец во встрече с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном уступил сопернику в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Матч продлился всего один час и одну минуту.

    На протяжении всей игры 28-летний Евсеев подал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что, таким образом, казахстанский спортсмен завершил выступление в одиночном разряде турнира.


    Теги:
    Португалия Спорт Теннис
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