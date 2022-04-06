Казахстанский теннисист Денис Евсеев выбыл с турнира «Челленджера» в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Денис Евсеев на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в португальском Оэйраше, не сумел преодолеть первый круг соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала казахстанец во встрече с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном уступил сопернику в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Матч продлился всего один час и одну минуту.

На протяжении всей игры 28-летний Евсеев подал три подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, выиграл пять очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что, таким образом, казахстанский спортсмен завершил выступление в одиночном разряде турнира.