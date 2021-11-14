Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF в Объединенных Арабских Эмиратах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, 15-летний воспитанник школы тенниса города Актау, занимающий 755-е место в юниорском рейтинге ITF, стал абсолютным победителем международного турнира «6TH WEST ASIA FUJAIRAH CUP» в Фуджейре, ОАЭ (5-я категория ITF Juniors).
В финале одиночного разряда Даниал обыграл восьмую ракетку соревнований Макара Елесина из России – 6:3, 6:4. В парной дисциплине Рахматуллаев в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско завоевал титул без борьбы. В решающей игре их соперники не вышли на корт по причине травмы одного из игроков.
Таким образом, Даниал завоевал свой первый титул в одиночном, и второй в парном разрядах на турнирах серии ITF Junior.
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