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Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF

14 Ноября 2021 11:20
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Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF в Объединенных Арабских Эмиратах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, 15-летний воспитанник школы тенниса города Актау, занимающий 755-е место в юниорском рейтинге ITF, стал абсолютным победителем международного турнира «6TH WEST ASIA FUJAIRAH CUP» в Фуджейре, ОАЭ (5-я категория ITF Juniors).

В финале одиночного разряда Даниал обыграл восьмую ракетку соревнований Макара Елесина из России – 6:3, 6:4. В парной дисциплине Рахматуллаев в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско завоевал титул без борьбы. В решающей игре их соперники не вышли на корт по причине травмы одного из игроков.

Таким образом, Даниал завоевал свой первый титул в одиночном, и второй в парном разрядах на турнирах серии ITF Junior.


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#Соотечественники   #Спорт   #Теннис  
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Автор:

Серик Сабеков

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