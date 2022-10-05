Казахстанский теннисист Бублик с победы стартовал на домашнем турнире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, одержал победу в матче первого круга на турнире ATP 500 Astana Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец нанес второе поражение в карьере нидерландцу Таллону Грикспору (54-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:0, 4:6. 6:3. На счету Бублика 15 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира казахстанец сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.



Фото:ktf.kz











