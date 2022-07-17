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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил в финале домашнего турнира
17 Июля 2022 23:34

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил в финале домашнего турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Бейбит Жукаев в матче за титул турнира серии ITF M25 в городе Нур-Султане в упорном трехсетовом поединке уступил Сергею Фомину из Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Исход первой партии решил один брейк в исполнении представителя Узбекистана - 6:4. Во втором сете казахстанец активизировался и довольно легко забрал партию со счетом 6:2. В начале решающего сета Сергею удалось взять подачу соперника и выйти вперед. При счете 3:4 у Жукаева был хороший шанс вернуть потерянную подачу и сравнять счет в партии, но его оппонент удержал гейм и в дальнейшем довел до победы 6:4.
У девушек титул достался Марии Ткачевой, которая в финале была сильнее японки Учиджими Маюки - 7:6 (7:2), 6:2.


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