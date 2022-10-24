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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев проиграл финал турнира во Франции

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 22:07
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев проиграл финал турнира во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев сыграл финальный матч квалификации на турнире одиночного разряда во французском Бресте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист встретился с местным спортсменом Сашей Геймардом Вайенбюргом (108-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах со счетом 1:6, 2:6. Матч продлился 54 минуты.

Во время встречи Жукаев исполнил четыре подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл семь очков и один гейм подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 331-й строчке рейтинга АТР.


Спорт   Франция   Теннис  
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