Казахстанский теннисист Андрей Голубев успешно стартовал на US Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с россиянином Романом Сафиуллиным с победы начал выступление на US Open-2023 в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.





В первом круге Голубев и Сафиуллин встретились с американцами Александром Ковачевичем и Николасом Морено де Альбораном и победили их в двух сетах – 6:4, 6:3.

Следующими соперниками казахстано-российского дуэта будут Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия), которые на старте турнира обыграли австралийцев Кристофера О’Коннелла и Александра Вукича – 6:4, 6:2.

Добавим, что в этом году призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде составляет 3 566 800 долларов. Победители заработают 700 000 долларов и получат по 2000 рейтинговых очков.