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Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022
20 Января 2022 14:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с хорватом Франко Скугором стартовали в парном турнире Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В первом круге дуэту казахстанца противостояли местные спортсмены Дэйн Суини и Ли Ту. При счете 5:2 в пользу австралийцев Голубев и Скугор снялись с матча по неизвестной на данный момент причине.
В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии Суини и Ту сыграют с парой Трет Хьюи/Кристофер Рунгкат.
Напомним, в мужской сетке парных соревнований борьбу продолжают другие казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов, выступающие по отдельности.
Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос».
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