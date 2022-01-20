Казахстанский теннисист Андрей Голубев покинул Australian Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с хорватом Франко Скугором стартовали в парном турнире Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге дуэту казахстанца противостояли местные спортсмены Дэйн Суини и Ли Ту. При счете 5:2 в пользу австралийцев Голубев и Скугор снялись с матча по неизвестной на данный момент причине.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии Суини и Ту сыграют с парой Трет Хьюи/Кристофер Рунгкат.

Напомним, в мужской сетке парных соревнований борьбу продолжают другие казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов, выступающие по отдельности.

Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос».