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Казахстанский теннисист Александр Недовесов прошел в следующий круг турнира в США

8 Ноября 2020 19:40
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Казахстанский теннисист Александр Недовесов прошел в следующий круг турнира в США

КЭРИ. КАЗИНФОРМ - 7 ноября в Кэри (США) стартовал международный теннисный турнир «Cary Challenger», который входит число соревнований ATP Challenger. В турнире принимают участие казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

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В матче первого круга казахстанский теннисист Александр Недовесов проводил поединок против представителя США Дэнниса Новикова. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге Недовесову предстоит встреча с еще одним представителем США Патриком Кипсоном.

Отметим, что в турнире также принимает участие еще один представитель Казахстана - завтра, 9 ноября, первый матч проведет Дмитрий Попко. Ему предстоит матч с представителем США Улиссом Бланшем.

Добавим, что оба теннисиста выступают также в парном разряде турнира. 10 ноября дуэт Голубев/Недовесов проведут матч против интернационального дуэта: Роберт Галлоуэй СШа/Трит Хуэй (Филиппины). А Дмитрий Попко в дуэте с канадцем Питером Полански проведет матч против Роберто Галана (Доминиканская Республика)/Даниэль Гала (Колумбия).


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