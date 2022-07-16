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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP
16 Июля 2022 20:04

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик в 1/4 финала травяного турнира ATP 250 в Ньюпорте (США) нанес поражение экс-первой ракетке мира Энди Маррею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 46 минут. 42-я ракетка мира Бублик сделал 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале турнира Александр сыграет с Джэйсоном Кублером из Австралии.

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