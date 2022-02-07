Казахстанский теннисист Александр Бублик установил рекорд и почти догнал Роджера Федерера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик благодаря победе на турнире в Монпелье установил свой личный рекорд в рейтинге ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

После обновления официального рейтинга Александр Бублик поднимется на четыре позиции и займет 31 место - это лучший результат в его карьере. Ранее наивысшей позицией казахстанца в рейтинге ATP было 34 место. Таким образом, теперь он вплотную приблизится к легендарному швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который занимает 30 место.

Напомним, победа на турнире в Монпелье принесла Александру Бублику первый титул в карьере. По ходу турнира казахстанец победил голландца Таллона Грикспора (62-е место) — 7:6, 7:6, француза Пьера-Юга Эрбера (113-е) — 6:3, 6:7, 6:2, испанца Роберто Баутисту Агута (19-е) — 6:4, 2:6, 7:6, серба Филипа Крайиновича (36-е) — 6:4, 6:2 и немца Александра Зверева (3-е) — 6:4, 6:3.