+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский теннисист Александр Бублик установил личный рекорд рейтинга ATP

24 Февраля 2020 10:01
Поделиться:
Казахстанский теннисист Александр Бублик установил личный рекорд рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга одиночного и парного разрядов, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Непобежденный казахстанский супертяж узнал дату следующего боя
Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения – Гульмира Исимбаева Официально установлен новый рекорд Казахстана в рейтинге WTA Кубок Европы по тогызкумалаку прошел во Франции

Звание первой ракетки мира сохраняет серб Новак Джокович, вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль, на третьем месте — швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на восемь строк и стал 47-ым — это наивысшая позиция спортсмена в карьере. Михаил Кукушкин рухнул сразу на 20 отметок и теперь располагается на 89-ом месте. Дмитрий Попко поднялся со 168-ой на 167-ую строчку.

В парном разряде Кукушкин сохранил за собой 68-ое место, Бублик стал выше на две позиции (101-ый), Андрей Голубев отыграл три строки (128-ой), а Александр Недовесов поднялся со 142-го на 140-ое место.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив