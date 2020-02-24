Казахстанский теннисист Александр Бублик установил личный рекорд рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга одиночного и парного разрядов, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет серб Новак Джокович, вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль, на третьем месте — швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на восемь строк и стал 47-ым — это наивысшая позиция спортсмена в карьере. Михаил Кукушкин рухнул сразу на 20 отметок и теперь располагается на 89-ом месте. Дмитрий Попко поднялся со 168-ой на 167-ую строчку.

В парном разряде Кукушкин сохранил за собой 68-ое место, Бублик стал выше на две позиции (101-ый), Андрей Голубев отыграл три строки (128-ой), а Александр Недовесов поднялся со 142-го на 140-ое место.