Казахстанский таеквондист завоевал «серебро» турнира в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире Spanish Open G2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В испанском городе Аликанте завершился рейтинговый турнир по таеквондо.

На этих соревнованиях наш соотечественник Адилет Базарбаев, выступающий в весовой категории 63 кг, смог завоевать серебряную медаль.

Алматинский таеквондист в первом поединке победил обладателя серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, таиландца Тавина Ханпраба. За выход в полуфинал смог одолеть чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр-2020, турецкого спортсмена Хакана Рекбера.

Благодаря этой медали, Базарбаев смог завоевать 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.

Напомним, на международном турнире помимо Адилета Базарбаева выступили еще пять казахстанских таеквондистов.

Фото: olympic.kz







