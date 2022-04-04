РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский таеквондист завоевал «серебро» турнира в Испании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире Spanish Open G2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В испанском городе Аликанте завершился рейтинговый турнир по таеквондо.

    На этих соревнованиях наш соотечественник Адилет Базарбаев, выступающий в весовой категории 63 кг, смог завоевать серебряную медаль.

    Алматинский таеквондист в первом поединке победил обладателя серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, таиландца Тавина Ханпраба. За выход в полуфинал смог одолеть чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр-2020, турецкого спортсмена Хакана Рекбера.

    Благодаря этой медали, Базарбаев смог завоевать 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.

    Напомним, на международном турнире помимо Адилета Базарбаева выступили еще пять казахстанских таеквондистов.


    Фото: olympic.kz



    Теги:
    Спорт Соотечественники
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!