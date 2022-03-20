Казахстанский таеквондист выиграл турнир в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров стал победителем турнира Belgian Open G2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он стал лучшим в весовой категории до 58 килограммов.

В первом кругу Самирхон одолел испанца Исаака Бланко Пинейро. Во втором круге американец Дэвид Ким не смог противостоять нашему спортсмену.

В борьбе за выход в полуфинал наш соотечественник оказался сильнее бельгийца Хеди Неффати. В полуфинальном поединке казахстанский спортсмен одолел француза Сириана Раве — чемпиона Европы 2021 года.

В финале Абабакиров победил Бэйли Льюиса из Австралии, став чемпионом данного турнира. Благодаря этой победе, Абабакиров смог завоевать 20 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.





