21:44, 19 Апрель 2021 | GMT +6
Казахстанский таеквондист стал третьим на турнире в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Шамсат Дуйсенов стал обладателем награды международных соревнований в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Он стал третьим на турнире серии G-1 Spanish Open 2021, который проходит в Аликанте. Дуйсенов представил команду в весовой категории до 58 килограммов.
По итогам своего выступления он завоевал «бронзу», выиграв два поединка из трех.