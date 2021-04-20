Казахстанский таеквондист стал третьим на турнире в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Шамсат Дуйсенов стал обладателем награды международных соревнований в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он стал третьим на турнире серии G-1 Spanish Open 2021, который проходит в Аликанте. Дуйсенов представил команду в весовой категории до 58 килограммов.

По итогам своего выступления он завоевал «бронзу», выиграв два поединка из трех.