Казахстанский таеквондист стал бронзовым призером чемпионата мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Тен стал бронзовым призером онлайн чемпионата мира по таеквондо-пумсе категории G-2 Muju Korea, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

Александр участвовал в индивидуальном зачете в категории фристайл (вольный стиль) среди участников старше 17 лет.

В турнире, который проходил в онлайн-режиме, приняли участие 13 таеквондистов из 13 стран.

Спортсмены отправляли видео со своими выступлениями, после чего их оценивали квалифицированные судьи.

Казахстанец набрал одинаковое количество баллов с соперником из США. Но по установленным правилам подсчёта очков, победу отдали американцу. Первое место досталось хозяину соревнований.

Для Александра Тена это уже вторая «бронза» онлайн чемпионата мира. До этого он вошел в тройку лучших в 2020 году в Сеуле.

Александр впервые в истории отечественного спорта стал призером онлайн чемпионата мира по таеквондо-пумсе. Также он является обладателем золотой медали открытого чемпионата по таеквондо-пумсэ «2nd Lents Taekwondo Worldwide Sports Online Poomsae Open 2020», который прошел в Дании.