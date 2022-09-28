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    21:16, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский супертяж сразится с непобежденным нокаутером за титул WBC

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен следующий соперник казахстанского боксера-супертяжеловеса Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Непобежденный спортсмен выйдет на ринг 5 ноября в рамках вечера бокса в немецком Оберхаузене. Оппонентом Жана станет непобежденный представитель Германии Хуссейн Мухамед (17-0, 14 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC International в хэвивейте, которым владеет Кособуцкий.

    Свой предыдущий бой Жан Кособуцкий провел в ночь с 21-го на 22-е мая в Гамбурге (Германия). В нем он одержал досрочную победу над французским ветераном Жоаном Дюопа (39-7, 26 КО).
    Что касается Мухамеда, то он боксировал совсем недавно - 24 сентября в Леверкузене нокаутировал в первом раунде грузинского бойца Шалву Джомардашвили (34-19-2, 25 КО).




    Фото: sports.kz










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