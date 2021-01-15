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Казахстанский супертяж-нокаутер сразится за титул WBA
15 Января 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна дата следующего боя непобежденного казахстанского боксера-супертяжеловеса Жана Кособуцкого (14-0, 13 КО), сообщает Sports.kz.
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По информации BoxRec.com, Кособуцкий вернется на ринг 20 февраля в Гамбурге (Германия). Его соперником станет 38-летний чех Павел Соур (13-3, 8 КО). На кону в поединке, который рассчитан на 12 раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона WBA International в супертяжелом весе.
Последний на сегодняшний день бой Кособуцкого состоялся 4 августа прошлого года в столице Беларуси Минске, в нем он нокаутировал в десятом раунде поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО). Казахстанец также владеет титулом IBO Inter-Continental.
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