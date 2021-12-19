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Казахстанский супертяж-нокаутер после победы в Нур-Султане проведет бой в США

19 Декабря 2021 01:14
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Казахстанский супертяж-нокаутер после победы в Нур-Султане проведет бой в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (11-0, 11 КО) Зия Алиев озвучил дату первого боя нашего супертяжа в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Иван будет боксировать в Америке. Он отправится готовиться к бою в январе, сразу после нового года. Скорей всего он выйдет на ринг в середине февраля, его поединок покажут по американскому телевидению», - заявил Зия в интервью «Спорту Шредингера».

Напомним, что сегодня Иван выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где в со-главном событии вечера в первом раунде техническим нокаутом победил россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).




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#Нур-Султан   #Спорт   #Бокс  
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