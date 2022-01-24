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Казахстанский супертяж-нокаутер лишился титула WBC

24 Января 2022 12:17
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Казахстанский супертяж-нокаутер лишился титула WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) больше не владеет титулом чемпиона WBC International Silver в этом дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По информации издания Boxingscene.com, Кособуцкий «уступил» данный пояс для боя своего одноклубника из Universum Box, кубинца Хосе Лардуэта (7-0, 6 КО) с сербом Душаном Велетичем (5-0-1, 3 КО) - соперники сразятся за вакантный титул 19 февраля в Гамбурге. Сам Кособуцкий в этот же вечер оспорит владением титула классом выше - по аналогичной версии, но без приставки «Silver», ожидается, что его соперником станет опытный француз Жоан Дюопа (39-6, 26 КО).

Напомним, что титулом WBC International Silver казахстанский боец завладел 20 ноября, когда нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО) в Гамбурге.


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