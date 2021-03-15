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    17:08, 15 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский супертяж-нокаутер лишился чемпионского титула

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская организация (IBO) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, пишет Sports.kz.

    Судя по актуальной версии табеля о рангах, казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) больше не владеет титулом IBO Inter-Continental в своем дивизионе. Теперь Жан занимает 29-е место в рейтинге, а на сайте BoxRec.com ранее принадлежавший ему титул обозначен как вакантный. Согласно информации на официальном сайте IBO, в настоящее время организация имеет только двух чемпионов IBO Inter-Continental — в первом полусреднем и втором среднем весах.

    Напомним, что пояс «межконтинентального» чемпиона IBO в хэвивейте Кособуцкий завоевал в ноябре 2019 года в Гамбурге (Германия), нокаутировав Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) из Хорватии. В своем последнем на сегодняшний день выступлении казахстанец «удосрочил» нигерийца Онориоде Эхвариеме (18-2, 17 КО) и завоевал титул по более престижной версии — WBA International.


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